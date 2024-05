Inchiesta Liguria - interrogatorio di Toti forse la prossima settimana

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sull’della Procura di Genova che ha portato agli arresti domiciliari il governatore dellaGiovanni, il suo capo di Gabinetto Matteo Cozzani e l'imprenditore Aldo Spinelli, e in carcere l'ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini, si allunga l'ombra di una talpa. Intanto ieri Spinelli ha detto: "Sono stato preso in giro da. Ho dato finanziamenti sempre rispettando la legge a tutti". E sul caso è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo cuimerita "rispetto" anche per aver guidato "molto bene" lae "per molti anni" e che "il minimo sindacale" è aspettare "la sua versione dei fatti". Mentre il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin assicura: "Le gestioni commissariali continueranno. Ora stiamo facendo la ...

