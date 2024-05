Inchiesta in Liguria | Toti in pressing per essere interrogato L’avvocato | Per ora niente riesame

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Per Giovanni, il presidente della, ai domiciliari dallo scorso 7 maggio con l'accusa di corruzione, la priorità èascoltato prima possibile. Per la Procura di Genova avrebbe accettato e ricevuto dagli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli poco più di 74 mila euro come finanziamenti al suo Comitato, in cambio di pratiche a favore degli interessi del Gruppo che opera nel settore della logistica portuale L'articolo proviene da Firenze Post.

“ Toti ? Non so se la Meloni lo stia scaricando o no, io so solo che il precedente che si creerebbe è un precedente grave perché c’è un’inchiesta e fino al terzo grado di giudizio ogni imputato dovrebbe essere innocente fino a prova contraria”. Così ...

Inchiesta Liguria, Toti pronto a chiarire la sua posizione - Inchiesta liguria, toti pronto a chiarire la sua posizione - Il governatore della liguria toti, ai domiciliari dal 7 maggio con l'accusa di corruzione, in pressing per essere sentito dai magistrati. Ha rinunciato al Riesame per controbattere alle accuse di Aldo ...

Tangenti in Liguria: Aldo Spinelli scarica Toti. “Mi ha preso in giro. Mi cercava durante le elezioni, prometteva e non manteneva” - Tangenti in liguria: Aldo Spinelli scarica toti. “Mi ha preso in giro. Mi cercava durante le elezioni, prometteva e non manteneva” - Tangenti in liguria: Aldo Spinelli scarica toti. “Mi ha preso in giro. Mi cercava durante le elezioni, prometteva e non manteneva” “Nella mia carriera di imprenditore ho sempre dato soldi a tutti – ...

Da troppi soldi a niente: sul finanziamento pubblico serve una legge equilibrata - Da troppi soldi a niente: sul finanziamento pubblico serve una legge equilibrata - Lo scandalo che ha coinvolto il presidente della regione liguria, Giovanni toti, ripropone la questione del rapporto tra denaro e politica. I soldi a pioggia elargiti senza alcun controllo né sanzione ...