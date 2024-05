In viaggio Il Coordinamento organizza la trasferta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) PERUGIA - Sabato il Perugia sarà impegnato nella partita di ritorno del primo turno dei play off nazionali allo stadio dei Marmi di Carrara contro la Carrarese. I tifosi del Grifo si stanno attivando per preparare lain Toscana di sabato sera. Ci sarà il Centro diPerugia Clubs che comunica di essere attivo nell’zione delladi Carrara del 18 maggio. La partenza (l’orario dell’incontro sarà deciso oggi ma sarà alle 20,30 o 21 se ci sarà diretta RaiSport) è fissata per le ore 15.30 dal parcheggio del Centro Commerciale Borgonovo, in viale Centova. Il prezzo del, in attesa della comunicazione dei biglietti, è di 25 euro. Chi fosse interessato allacon ilsi può informare e può prenotare contattando ...

