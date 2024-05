In via S Ippolito un murale dedicato ai giorni del fango

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un’opera d’artein ricordo dell’alluvione. È quella che sarà presentata giovedì pomeriggio alle 17 in via S.a Faenza, nell’ambito dell’anteprima del festival di street art ‘Impronte di Solidarietà’, di prossima organizzazione all’interno del Distretto A, nel cuore del centro storico faentino. Ilin questione, intitolato ‘Cuore’ è stato realizzato dall’artista palermitano ed ex frate cappuccino Igor Scalisi Palminteri il quale sarà presente in occasione della presentazione. L’opera raffigura un bambino con una vanga in mano ed è stata realizzata in una delle vie del centro storico colpite dall’alluvione. L’associazione Distretto A peraltro non è nuova ad ospitare iniziative di arte urbana, nell’ambito della propria missione che verte sulla riqualificazione di quella porzione di centro storico compreso tra corso ...