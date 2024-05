"In Rai ci va anche lei...". Perfino Floris smaschera la Schlein - "In Rai ci va anche lei...". Perfino Floris smaschera la schlein - Prima il Pd lancia allarmi democratici e parla di occupazione del servizio pubblico, poi la schlein si catapulta da Vespa per il confronto con Meloni ...

Giro d’Italia, Tiberi “with the balls”. L’elogio di Pogacar al ciclista italiano: “L’unico che ha il coraggio di attaccare in salita” - Giro d’Italia, Tiberi “with the balls”. L’elogio di Pogacar al ciclista italiano: “L’unico che ha il coraggio di attaccare in salita” - “ Ammiro che lui abbia mostrato coraggio: fino ad ora è stato l’unico “. Non capita tutti i giorni di ricevere gli elogi dalla maglia rosa del Giro d’Italia: Antonio Tiberi – ciclista italiano 22enne ...

Mo: media, 'Usa pianificano fornitura armi a Israele per oltre 1 mld di dollari' - Mo: media, 'Usa pianificano fornitura armi a Israele per oltre 1 mld di dollari' - Il governo avrebbe avviato anche il processo di autorizzazione presso il Congresso, che secondo la Cnn sarebbe ancora in una fase iniziale. Gli Stati Uniti stanno attualmente trattenendo la consegna ...