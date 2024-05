In pista come in azienda - gli insegnamenti della F1 aiutano la gestione delle imprese

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 15 maggio 2024 –sarebbe se si riuscisse a portare inla passione bruciante, l’efficienza e il senso di fare squadra di un team di Formula 1? L’intervento di Luigi “Gigi” Mazzola, ex ingegnere diFerrari di Michael Schumacher ha strappato applausi dagli oltre cento imprenditori veneti che hanno partecipato a Let’s Experience in un garage a Falzè di Trevigliano, in provincia di Treviso. “Un’unica visione, un’unica direzione, un’unica condivisione. E’ questa la formula vincente perchénelle corse: vincono la macchina più veloce, non il singolo motore, il cambio migliore o sospensioni. Alla fine, vince l’frutto di lavoro di tutti i reparti e questo comporta la condivisione degli obiettivi, lavorare connessi con una forte ...

