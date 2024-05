In Italia 2mila nuovi casi di Hiv ogni anno - allo Spallanzani test senza prenotazione Dal 20 al 27 maggio per l'European testing Week, anonimi e gratuiti anche per Hcv e sifilide In Italia oggi poco più di 140mila persone vivono con l'Hiv, di cui circa 10mila sono inconsapevoli del proprio stato di infezione. ogni anno in nel nostro ...

Iran - attacco a Israele : nella zona rossa 2mila soldati italiani. Il piano di evacuazione Quella tra Iran e Israele non è una partita solo tra le due potenze. L'incendio può divampare in tutto il Medio Oriente. E l'allarme è scattato anche per le forze armate...