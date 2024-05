In Francia continuano le ricerche dei criminali coinvolti nell’assalto al furgone

BOVOLENTA (PADOVA) - La piena causata dal maltempo nel fiume Bacchiglione impedisce la ripresa delle operazioni per il recupero del mezzo individuato ieri in acqua a Bovolenta, che potrebbe...

Si sta ancora cercando il detenuto liberato in Francia nell’assalto a un furgone penitenziario - Si sta ancora cercando il detenuto liberato in Francia nell’assalto a un furgone penitenziario - È un uomo francese di nome Mohamed Amra, che era stato condannato a maggio per furto con scasso e che aveva vari altri precedenti penali: per trovarlo sono stati mobilitati circa 200 agenti di polizia ...

IL VIDEO. Ricerca sanitaria, Battistini: qualità dei dati fondamentale - IL VIDEO. Ricerca sanitaria, Battistini: qualità dei dati fondamentale - Roma, 14 mag. (askanews) - "La collaborazione che abbiamo col privato per i finanziamenti nella ricerca è un esempio virtuoso. Penso alla ricerca nella neuro-immunologia e soprattutto nella sclerosi m ...