In campo il rugbytag Vince l’uguaglianza e gli studenti imparano

Bergamo. Il 2 maggio scorso all’Istituto Petteni di Bergamo, sono stati premiati i vincitori del contest “Tutti in campo per il nostro pianeta!” il progetto educativo di A2A e Aprica che ha coinvolto centinaia di studenti delle classi secondarie di ...

Università, tremenda notizia per l’Italia: doccia fredda anche per gli studenti - Università, tremenda notizia per l’Italia: doccia fredda anche per gli studenti - Le Università italiane sono state raggiunte da una pessima notizia, che coinvolge anche gli studenti: durissimo colpo.

Ladispoli, alberghiero, un argento e un quarto posto al memorial Chiarinelli - Ladispoli, alberghiero, un argento e un quarto posto al memorial Chiarinelli - Non si fermano le attività di formazione “outdoor” dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli. Martedì 14 maggio gli studenti Francesco Armadio, Filippo Bacchetta, Giordano Caporusso e Giulia Pierotti (V ...

Rifiuti, Omnisyst lancia 'sportello' per iscritti Ordine Ingegneri di Napoli - Rifiuti, Omnisyst lancia 'sportello' per iscritti Ordine Ingegneri di Napoli - studenti universitari e dottorandi PhD, oltre a delegati di imprese del territorio e stakeholder, ha dimostrato la volontà del territorio campano di dirigersi verso un futuro sempre più circolare".