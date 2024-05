Imolese - nel bilancio più ombre che luci Playoff lontani 16 punti Le gioie? Solo in Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si poteva fare di più. Potrebbe essere questo il titolo più adeguato alla stagione dell’, chiusa dieci giorni fa con una sconfitta a Ravenna e al dodicesimo posto in classifica, a -16 daie a +3 sulla zona calda. Un’annata che è andata avanti a strappi, fatta di un inizio confortante, con 12 risultati utili consecutivi trae campionato, ma che alla lunga si è rivelato illusorio, visti e considerati i due blackout, a dicembre e ad aprile, che hanno prima rallentato e poi strozzato la rincorsa alla post-season, apparsa in certi momenti una pista più che percorribile. Ma davanti agli scontri diretti, l’si è sgretolata, come mostra banalmente anche il calendario e il percorso dei rossoblù che, contro le prime cinque della classe – Carpi, Ravenna, Corticella, Victor San Marino e Lentigione ...