Illycaffè - ad Scocchia | Nessun aumento tazzin - nonostante crescita costi materia prima

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Nel 2024 non è stato fattoritocco al rialzo del prezzo e non prevedo di farlo" dice all'Adnkronos/Labitalia la numero uno dello storico marchio italiano "Nel 2024 non abbiamo fattodi prezzo né a oggi abbiamo intenzione di farlo". Così, con Adnkronos/Labitalia, sull'andamento del prezzo del caffè per i consumatori, Cristina

“Sosteniamo la necessità di un tavolo di confronto per esperire ogni tentativo utile a evitare l’aumento dei biglietti metro e bus da 1,50 a 2 euro, come indicato nelle proiezioni di atac . L’azienda capitolina persevera nell’offrire un servizio ...

Capua . Lo annuncia l’assessore al ramo Rosaria Nocerino all’indomani della seduta del Consiglio comunale che ha approvato il PEF, il piano economico-finanziario del servizio di igiene urbana e delle TARI ffe TARI per l’anno in corso, tributo ...

Illycaffè, ad Scocchia: "Nessun aumento tazzina, nonostante crescita costi materia prima" - Illycaffè, ad Scocchia: "nessun aumento tazzina, nonostante crescita costi materia prima" - "Nel 2024 non è stato fatto nessun ritocco al rialzo del prezzo e non prevedo di farlo" dice all'Adnkronos/Labitalia la numero uno dello storico marchio italiano "Nel 2024 non abbiamo fatto nessun aum ...

Le reazioni in Europa e in Italia: sgomento e condanna della violenza - Le reazioni in Europa e in Italia: sgomento e condanna della violenza - "Sono sconvolta dall'orribile attacco al Primo Ministro slovacco Robert Fico a Handlova. A nome del Parlamento europeo, condanno questo atto di violenza. I miei pensieri sono rivolti a lui e alla sua ...

Card. Parolin, 'attentato a Fico, preoccupa aumento violenza' - Card. Parolin, 'attentato a Fico, preoccupa aumento violenza' - "Siamo veramente preoccupati per quanto sta succedendo, ormai sembra che non ci sia più nessun limite. Naturalmente tutto questo aumenta la violenza. I rapporti sono sempre più violenti e ci sono meno ...