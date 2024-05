Ilenia fa una sceneggiata contro Mario a Uomini e Donne | era preparata?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La puntata di oggi diè iniziata con uno sfogo di Marika Abbonati, la quale in queste ore ha pubblicato uno sfogo sui social. Successivamente, poi, si è passati ad altre vicende inerenti il Tron Over che hanno generato parecchio sgomento. Ecco cosa è successo. Marika in lacrime a UeD,fa una scenataAltra puntata ricca di colpi di scena e di momenti degni di nota nella messa in onda di oggi di. Al centro dell’attenzione c’è stata, inizialmente, Marika. La ragazza è rimasta male del bacio che Daniele ha dato anche a Gaia, quindi, in studio è scoppiata in lacrime. Entrambe le corteggiatrici sono apparse piuttosto stanche di tutta questa situazione, in quanto non vedono l’ora che il tronista giunga alla sua scelta. ...