Ilaria Salis ottiene i domiciliari a Budapest Tajani | Abbiamo lavorato in silenzio per questo risultato

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha ottenuto i. Il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso presentato dai legali della docente 39enne, che dunque ora può uscire dal carcere. La notizia è stata data dai legali die poi confermata dal ministro degli Esteri, Antonio, durante il question time alla Camera. “Mi consenta prima di rispondere all’interrogazione di annunciare la decisione del Tribunale del riesame ungherese che ha concesso gli arresti”, ha annunciato in Aula il vicepremier.: “Bene iintensamente e in ...

Arriva una prima, piccola vittoria in tribunale per Ilaria Salis , la 39enne originaria di Monza detenuta dall'11 febbraio 2023 a Budapest, in Ungheria, con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra. Il tribunale di seconda istanza ...

Ungheria: domiciliari per Salis solo dopo cauzione, avrà braccialetto elettronico - Ungheria: domiciliari per salis solo dopo cauzione, avrà braccialetto elettronico - Milano, 15 mag. (Adnkronos) - I domiciliari per Ilaria salis, a cui il tribunale ungherese ha concesso di lasciare il carcere di Budapest dove è detenuta da circa un anno, scatteranno "solo dopo il pa ...

Possibile la richiesta per domiciliari Salis in Italia - Possibile la richiesta per domiciliari salis in Italia - Il trasferimento agli arresti domiciliari a Budapest per Ilaria salis, deciso dai giudici ungheresi, apre la strada che agevola le tappe per il possibile rientro in Italia della 39enne in Italia. Le ...

Ungheria, Tajani: lavorato in silenzio senza propaganda per Salis - Ungheria, Tajani: lavorato in silenzio senza propaganda per salis - E speriamo possa tornare il prima possibile in Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario di Fi, commentando la concessione degli arresti domiciliari a Ilaria salis, ...