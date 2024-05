Ilaria Salis esce di prigione ed inguaia la sinistra che la difende

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ci sono notizie belle a prescindere. Sapere chepotrà presto lasciare il carcere è una buona notizia. vederla infatti in catene dalla sua cella all’aula del tribunale di Budapest dov’è a processo non è un bello spettacolo e questo a prescindere dal fatto che la ragazza, anarchica, pregiudicata, sia quanto di più lontano dal mio mondo e modo di pensare. Premesso questo due riflessioni sulla vicenda dopo questa svolta vanno fatte. Da quando la storia dell’anarchica, pregiudicate e pluridenunciata monzese si è conquistata le prime pagine dei giornali e le aperture dei notiziari dasi è levato un unico grido: «Perché Meloni non parla con suo amico Orban per liberarla?», dove la parola «amico» stava tra mille e più virgolette condita da tonnellate di ironia. Insomma, era una critica bella e buona alla presunta ...