Ilaria Salis esce dal carcere | accolto il ricorso - va ai domiciliari a Budapest

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’antifascista italiana, candidata con Avs, avrà il braccialetto elettronico. Il padre: “Mia figlia non è ancora fuori dal pozzo, ma è entusiasta di uscire”. I legali: “Finisce un incubo ma la sua battaglia continua”

E' stato accolto dal tribunale di seconda istanza ungherese il ricorso presentato dai legali di Ilaria Salis che può quindi usci...

