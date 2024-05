Ilaria Salis esce dal carcere - accolto il ricorso | andrà ai domiciliari a Budapest

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ilaiIl tribunale di seconda istanza ungherese hailpresentato dai legali di, consentendo alla 39enne attivista milanese di uscire dale trasferirsi ai. Ilera stato presentato contro la decisione del giudice Jozsef Sós, che in un’udienza precedente del 28 marzo, aveva respinto la richiesta disia in Italia che in Ungheria. In appello, la richiesta è stata invece accolta, consentendo adi lasciare ila ...