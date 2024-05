Il vittimismo selettivo nell’epoca in cui le parole non hanno alcun peso

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’altro giorno una tizia solidamente di sinistra mi ha chiesto conto del successo di Vannacci. Poiché sopravvaluto sempre l’umanità, pensavo che volesse sapere com’era accaduto che uno sconosciuto fosse a un certo punto stato l’autore più venduto d’Italia, e quindi mi sono prodigata in spiegazioni tecniche. La tempesta perfetta, la classifica Amazon per essere primi nella quale bastano trecento copie, il giornalista di Repubblica che se ne accorge, il nome che arriva a chi non l’avrebbe mai notato, la polarizzazione, l’appartenenza, la rava, la fava. La tizia era annoiatissima. Mi ha obiettato: ma è un libro così banale, secondo me è per questo che i libri non vendono, perché devo comprare un libro se quel che ci trovo dentro è lo stesso che otterrei facendo una domanda a ChatGPT? Ho cercato di spiegarle che veramente è il contrario, che è l’epoca dei tutorial, del giornalismo di ...