Il via libera francese all’eutanasia fa gola a massoni e assicurazioni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A Parigi riparte l’iter per legalizzare la «dolce morte». Tra le proposte, pure quella di una mutua privata volta a sopprimere anche chi non ha prognosi infausta. Una loggia, invece, suggerisce il suicidio perfino per i minori.

Napoli, processo al boss dei Van Gogh Raffaele Imperiale: attesa per le intercettazioni - Napoli, processo al boss dei Van Gogh Raffaele Imperiale: attesa per le intercettazioni - La sentenza è attesa per il 10 luglio, qualche giorno dopo le motivazioni con cui i giudici della Corte di Cassazione danno il via libera all'uso delle intercettazioni svelate dall'autorità ...

Proteste in apertura del festival di Cannes, in attesa del #metoo francese - Proteste in apertura del festival di Cannes, in attesa del #metoo francese - Cannes (Francia), 15 mag. (askanews) - Non solo star sul tappeto rosso in apertura della 77esima edizione di Cannes. Il collettivo dei precari del festival ha manifestato, mentre sfilavano attori e re ...

Solo treni merci con la riapertura parziale del Frejus - Solo treni merci con la riapertura parziale del Frejus - Il ministero dei Trasporti starebbe valutando il “modello San Gottardo” anche per la riapertura della galleria ferroviaria del Frejus, ossia permettere in via temporanea solo il transito ai treni merc ...