Il vecchio al mare

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Giocando con l’articolo determinativo, Domenico Starnone muta l’hemingwayano Ile ilne . Non più una lotta o non solo la lotta sempiterna con la natura e la propria vecchiaia, ma un tentativo – non del tutto riuscito – da parte del protagonista di una resa a fronte di una vita che si fa inesorabilmente invecchiata. Non più e non solo un finale di partita, una storia da ultimo colpo di coda, ma uno spazio di vita ormai centrale, quasi maggioritario nella vita degli uomini, un vero stato di vecchiaia permanente. Nicola Gamurra, il protagonista del breve romanzo, vive quindi a mezza via tra il Santiago di Hemingway e una specie attempato Gustav von Aschenbach di Thomas Mann, senza però le ambizioni eroiche del primo e tanto meno i repressi desideri del secondo. Anzi, Nicola è in cerca di una pace nuova sulle rive del...