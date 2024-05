Il tuo cinque per mille per i più fragili L’appello di cooperative e centri | sosteneteci

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Il tuoperun prezioso regalo per i nostri quarant’anni", appello alla solidarietà dalla Coooperativa Punto d’Incontro di Groppello d’Adda. Ma non è il solo. L’invito a devolvere rimbalza di pagina in pagina firmato da tutte le realtà che, anche in Adda Martesana, si occupano "di chi è più fragile". Fra queste la Punto, la coop Castello, e non ultima, con più ambizioso obiettivo, la Fondazione Bfz, costola della coop groppellese e "titolare" del progetto di Casa Eden, il nuovo centro per l’autismo in costruzione a Vaprio d’Adda. Per la Punto d’Incontro questo è l’anno del quarantennale, "e nei nostri 40 anni di attività sul territorio dell’Adda Martesana abbiamo realizzato per le persone con disabilità tanti servizi e progetti sociali:diurni, comunità residenziali, residenze sanitarie, inserimenti lavorativi ...

Il Cinque per mille è la quota di imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) che ogni contribuente maggiorenne può decidere di non dare allo Stato, ma destinare a uno tra gli Enti non profit iscritti presso l’elenco dei beneficiari tenuto ...

