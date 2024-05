(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il tennis è di nuovo sulla cresta dell’onda, non solo nel panorama sportivo, ma anche neldella moda e in quello del. Una tendenza ribattezzata, legata al successo di fuoriclasse come Jannik Sinner e al recente film di Luca Guadagnino, intitolato ‘Challengers’, con Zendaya, attrice e cantante molto amata dalla Generazione Zeta. Capelli Nel settore dell’hair styling il mood sportivo delviene interpretato in modo elegante e sofisticato, con acconciature all’insegna del minimalismo chic, dell’ordine e della raffinatezza. Ci si ispira anche a note icone. Negli anni ’60 Lea Pericoli si era distinta, oltre che per il grande talento, anche sul fronte del look con il fiocco tra i capelli, tornato di moda. Negli anni ’70 e ’80 Chris Evert sfoggiava nastri lunghi sino alle spalle. ...

Il trend del tenniscore e l’impatto sul mondo beauty - Il trend del tenniscore e l’impatto sul mondo beauty - Il tennis è di nuovo sulla cresta dell’onda, non solo nel panorama sportivo, ma anche nel mondo della moda e in quello del beauty. Una tendenza ribattezzata tenniscore, legata al successo di fuoriclas ...

Le ballerine Chanel di Charlotte Casiraghi - Le ballerine Chanel di Charlotte Casiraghi - Nel variegato panorama delle tendenze di (ogni) stagione esistono dei capisaldi intramontabili, adatti ad ogni età, gusto ed estetica. In questa categoria rientrano di diritto le ballerine Chanel, le ...

Come creare un beauty look in stile tenniscore - Come creare un beauty look in stile tenniscore - tenniscore beauty: la tendenza per l'estate 2024 che si ispira al tennis e alle sportive, per un look da dedicare a trucco, capelli e unghie ...