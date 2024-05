Il tifoso dell’Arsenal infiltrato nella tribuna del Tottenham | Applaudivo al coro salta se odi l’Arsenal

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il Telegraph ha dato voce a unche ieri sera si ètra i tifosi deldurante la partita con il Manchester City (0-2). Come è noto, gli stessi tifosi degli Spurs hanno tifato per il City per paura che, acerrimi rivali, potesse vincere la Premier. Il racconto dell’è un flusso di pensieri che fotografa bene lo stato d’animo dei tifosi del. L’: «Guardo i miei calzini rossi che spuntano fuori e provo a nasconderli» «Presto avrei tifato per i nostri acerrimi rivali», si rammarica subito. «Alla stazione diHale veniamo accolti dai primi gruppi di tifosi che imprecano contro i pendolari che ...