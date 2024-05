Il tennis attuale secondo Puppo | Non ricordo una situazione con un vuoto in cui chiunque può inserirsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Come sempre immancabile l’appuntamento con il nuovo appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport diMania Speciale Internazionali d’Italia condotto da Dario. Gli argomenti sono stati numerosi visto quanto sta accadendo a Foro Italico con i tornei maschile e femminile che stanno arrivando alla fase clou. Non sono mancate le sorprese nelle ultime ore come spiega Dario: “Abbiamo salutato il vincitore di Madrid, Rublev, che si è visto non avesse più molte energie. Anche Medvedev, campione qui a Roma un anno fa, ha faticato e non poco e ora vedremo se questo match lascerà strascichi. Il russo ha giocato troppo a fondo campo, ben oltre la linea, optando per una partita prettamente difensiva, a livelli eccessivi, contro un ragazzino che lo ha messo in grossa difficoltà. Senza dubbio è una grande sorpresa l’uscita ...