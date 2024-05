Il Sorrento chiede di giocare a Potenza anche nella prossima stagione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha chiesto alCalcio la disponibilità ad essere nuovamente ospitato, per le gare interne delladel campionato di Serie C, nello stadio “Viviani” del capoluogo lucano. Lo si è appreso oggi, a, dopo l’incontro che il presidente del club campano, Giuseppe Cappiello, accompagnato dal direttore generale Benito Starace, ha avuto con il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, alla presenza dell’amministratore delegato del, Nicola Macchia. “Abbiamo verificato la fattibilità dell’operazione – ha detto all’ANSA Cappiello – e ci teniamo particolarmente a ritornare qui perché questa comunità e la società calcistica ci hanno fatto sentire a casa. Noi stiamo lavorando in maniera convinta per tornare a ...

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della gara del campionato di Lega Pro (girone C) Sorrento - Potenza , che si disputerà sabato 2 marzo alle ore 20,45 allo stadio “Viviani” di Potenza , tre settori della struttura sono stati assegnati alla ...

Tutte le informazioni relative alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Potenza , match del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La compagine campana si sta rendendo protagonista ...

