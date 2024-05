(Di mercoledì 15 maggio 2024) Edito da Fazi, il volume analizza i primi due decenni di questo"E poi ci sono questi primi due decenni del XXI, in cui la fabbrica della Storia è tornata a funzionare a pieno regime e in cui il nostro ordinato mondo europeo, fatto di pace e onesto benessere, sembra di nuovo capovolgersi".

A Grottammare parte ''Il Mondo Disegnato'', prima manifestazione italiana dedicata all'illustrazione turistica - A Grottammare parte ''Il Mondo Disegnato'', prima manifestazione italiana dedicata all'illustrazione turistica - A Grottammare parte ''Il Mondo Disegnato'', prima manifestazione italiana dedicata all'illustrazione turistica - picenotime.it - IT ...

'Il sogno dell'Europa nel XXI secolo. Viaggio in un continente in crisi' dello storico olandese Geert Mak - 'Il sogno dell'Europa nel XXI secolo. Viaggio in un continente in crisi' dello storico olandese Geert Mak - "E poi ci sono questi primi due decenni del XXI secolo, in cui la fabbrica della Storia è tornata a funzionare a pieno regime e in cui il nostro ordinato mondo europeo, fatto di pace e onesto benesser ...

Con più donne che lavorano in sala operatoria gli interventi hanno esiti migliori: lo studio - Con più donne che lavorano in sala operatoria gli interventi hanno esiti migliori: lo studio - Lo studio è stato condotto su oltre 700.000 operazioni chirurgiche eseguite in Canada in un arco di tempo di dieci anni ...