Il segretario di Stato Usa Antony Blinken canta in un locale di Kiev | il video diventa virale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nelle scorse oredidegli Stati Uniti, ha fatto un’apparizione speciale in undi, la capitale dell’Ucraina, dove ha suonato eto “Rockin’ in the Free World” delutore statunitense Neil Young., in visita a sorpresa in Ucraina, ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky per discutere dell’invio di nuove armi da parte degli Stati Uniti. Questo incontro è avvenuto poco dopo l’inizio di una nuova offensiva russa nel nord-est del paese, una delle più significative degli ultimi mesi.si è unito al gruppo punk ucraino 19.99 sul palco delBarmanDictat per eseguire “Rockin’ in the Free World”. La canzone, scritta da Young nel ...

Il segretario di Stato americano ha incontrato a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky . La missione diplomatica non annunciata di Antony Blinken ha lo scopo di rassicurare l'Ucraina sul sostegno Usa, in un momento in cui le forze russe stanno ...

Rubano le chiavi in segreteria ed entrano da un ufficio comunicante per rubare le sonde dell’ecografo - Rubano le chiavi in segreteria ed entrano da un ufficio comunicante per rubare le sonde dell’ecografo - Al setaccio le telecamere per fare chiarezza sul maxifurto di Pordenone, anche degli esercizi pubblici limitrofi. L’ingresso è accessibile al pubblico ...

Guns N’ BlinkenIl Segretario di Stato, la schitarrata pacifista e Zelensky che abbozza ma si aspetta di più - Guns N’ BlinkenIl segretario di stato, la schitarrata pacifista e Zelensky che abbozza ma si aspetta di più - Il segretario di stato annuncia lo sblocco di un’altra tranche di aiuti militari. Intanto però i russi avanzano con toni trionfalistici ...

Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken che canta “Rocking to the Free World” in un locale di Kiev, in Ucraina - Il segretario di stato statunitense Antony Blinken che canta “Rocking to the Free World” in un locale di Kiev, in Ucraina - Martedì sera il segretario di stato statunitense Antony Blinken si è esibito in un locale di Kiev, la capitale dell’Ucraina, cantando e suonando con la chitarra “Rocking to the Free World”, del cantau ...