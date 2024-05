Il Salone Nautico di Venezia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Torna a, presso lo storico Arsenale, il, una delle principali fiere internazionali dedicate alla nautica, che mette in mostra i tesori del...

Saverio Cecchi nei guai per un presunto scambio di favori con il fratello del delfino del Governatore. I soggiorni gratis nel Grand Hotel di Portovenere in cambio dei lavori alla Palmaria

Al Salone Nautico Internazionale di Venezia 2024, che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno, si rinnova l'appuntamento con il Premio "Venezia per il Mare" , promosso da Assonautica di Venezia e Camera di Commercio Venezia e Rovigo. Il prestigioso ...

Al Salone Nautico Internazionale di Venezia 2024, che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno, si rinnova l'appuntamento con il Premio "Venezia per il Mare" , promosso da Assonautica di Venezia e Camera di Commercio Venezia e Rovigo. Il prestigioso ...

Inchiesta in Liguria, le intercettazioni tra Beggi e Cozzani: “Questo Paese è così, merita soltanto di essere rapinato” - Inchiesta in Liguria, le intercettazioni tra Beggi e Cozzani: “Questo Paese è così, merita soltanto di essere rapinato” - Le intercettazioni choc tra Filippo Beggi, collaboratore della Regione indagato per falso, e Matteo Cozzani, il capo di gabinetto del presidente Toti al ...

Admiral Quaranta: lo yacht semi custom di 40 metri di The Italian Sea Group - Admiral Quaranta: lo yacht semi custom di 40 metri di The Italian Sea Group - Admiral Quaranta è il nuovo gioiello di The Italian Sea Group: un motoryacht che definisce nuovi standard di stile e sostenibilità.

Caro Salone, stai proprio bene - Caro salone, stai proprio bene - E’ una istituzione collaudata e sicura, che si identifica con Torino e che identifica Torino (un po’ come il nautico a Genova o Festival Letteratura a Mantova), ma che non è mai scontata. Nei tanti ...