Il salario minimo è la migliore risposta all’inflazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Sono a favore in modo chiaro di unprima a 14 euro, e poi con un passo successivo a 15”. In un’intervista al settimanale “Stern”, uscita ieri, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha aperto – per la prima volta – a un significativo aumento della retribuzione minima oraria, che in Germania è attualmente fissata a 12,41 euro. Fu il governo di Angela Merkel, nel 2014, a introdurre questa misura partendo da 8,50 euro l’ora, tra il favore dei socialdemocratici e lo scetticismo della Cdu della stessa cancelliera che temeva una serie di conseguenze negative sul mercato del lavoro, a cominciare dalla perdita di occupati. Nulla di tutto ciò è avvenuto. Anzi, una ricerca della Harvard University (2021) ha rilevato come il pil tedesco sia cresciuto del 20% e il numero di impiegati sia passato da 41,5 milioni a 43,6 milioni. Insieme ad Austria, ...