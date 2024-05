(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha raccontato un'abitudine che aveva da piccola risultata molto utile durante le riprese di Ildel. Grande successo al box-office per il primo weekend al cinema di Ildel, decimo film del franchise tratto dall'omonimo romanzo di fantascienza del 1963 di Pierre Boulle. Unastar emergenti del film è, nel ruolo di Nova, protagonista umana del film di Wes Ball. Uno dei più incredibili colpi di scena del film riguarda proprio Nova e durante il tour promozionale,ha raccontato qual è stata la sua fonte d'ispirazione per poter interpretare al ...

Il Regno del Pianeta delle Scimmie (Kingdom of the Planet of the Apes), nuovo capitolo dell’epico franchise, da mercoledì 8 maggio è nelle sale italiane. Il film è il sequel di The War – Il Pianeta delle Scimmie, è il decimo film del franchise de Il ...

Il regno del pianeta delle scimmie, Freya Allan: "Fingere di essere un cane da bambina mi ha aiutata!" - Il regno del pianeta delle scimmie, Freya Allan: "Fingere di essere un cane da bambina mi ha aiutata!" - Freya Allan ha raccontato un'abitudine che aveva da piccola risultata molto utile durante le riprese di Il regno del pianeta delle scimmie.

Il regno del pianeta delle scimmie ha 40 minuti di scene inedite: director' cut in arrivo - Il regno del pianeta delle scimmie ha 40 minuti di scene inedite: director' cut in arrivo - Sappiamo già che Il regno del pianeta delle scimmie avrà una versione 'senza scimmie' per il mercato home-video, ma per quanto riguarda un'edizione estesa con scene inedite mai viste prima Se la ...

Successo al cinema per il film “L’odio”, distribuito dalla sarda Cat People - Successo al cinema per il film “L’odio”, distribuito dalla sarda Cat People - Il film è di 29 anni fa, ma alla giornata di ieri, 14 maggio, era il secondo incasso nazionale, dietro un colossal come ''Il regno del pianeta delle scimmie''. Merito della società di distribuzione ...