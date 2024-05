Il racconto fantasioso ma non troppo dell’invasione di Mosca in Transnistria

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Era una splendida giornata estiva, un sabato tranquillo, l’ideale per rilassarsi dopo una settimana di lavoro. Ma il professore di latino aveva come il presentimento che qualcosa non andasse, come se nell’aria aleggiasse una specie di inquietudine opprimente. Nicanor Turturic? levò gli occhi al cielo e osservò delle nuvole grigie che venivano da sudest, oscurando irrimediabilmente la serena volta celeste. Sembravano delle volute di fumo prodotte da un grande incendio. “Che diavolo sarà mai?”. Nel vecchio parco, sopravvissuto per miracolo all’offensiva dell’abusivismo edilizio, si vedevano molte meno mamme e bambini del solito. Chissà perché? Nicanor Turturic? passeggiò lungo un viale alberato, fece degli elementari esercizi ginnici e poi andò a sedersi su una panchina, all’ombra di un pioppo marcescente. “Muoversi è proprio una bella cosa…” pensò il professore di latino, respirando a ...