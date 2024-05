Il quadro della finanza pubblica migliora - i salari ancora no Bellucci | la colpa è dell’inflazion - invertiremo la rotta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In Italia, è proseguito nel 2023 ilmento deldi. Il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito dal 140,5 al 137,3 per cento del Pil, e l’indebitamento netto si è ridotto di 13,8 miliardi, dall’8,6 al 7,4 per cento del Pil, come risultato di una spesa per interessi più contenuta e di un minor disavanzo primario, principalmente grazie alla dinamica sostenuta delle entrate e al ridimensionamento delle misure adottate nel 2022 per arginare la crisi energetica. Lo certifica il rapporto annuale 2024 presentato oggi dall’Istat. Nel rapporto si sottolinea inoltre che tra il 2019 e il 2023 l’Italia è l’economia cresciuta a un ritmo più elevato tra le quattro maggiori dell’Unione europea. Ma ci sono anche note dolenti: nel 2023 l’incidenza di povertà assoluta in Italia è pari all’8,5 ...