IL PUNTO Ora la società riparta da abbonamenti a prezzi popolari

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lo straordinario spettacolo che il ‘Picco’ di venerdì sera (con i complimenti da alcune tifoserie rivali), porta a una serie di considerazioni. La passione dei 10mila supporter bianchi ha confermato la forza dirompente del pubblico. "Quando quello stadio spinge in quel modo non ce n’è per nessuno, in quella bolgia è impossibile uscirne indenni", hanno affermato, a ragione, tanti ex aquilotti. La Curva Ferrovia, nello sfoggiare una splendida coreografia che ha coinvolto tutto lo stadio, ha sintetizzato con uno striscione eloquente la forza del ’Picco’: ”Ambiente ostile“. Lo stesso mister D’Angelo, un po’ parco per natura a esternare le emozioni, non ha esitato a definire "strepitosi" i tifosi, il cui entusiasmo ha fatto la differenza in in tutto il campionato visto l’eccezionale media spettatori al ‘Picco’ con oltre 7mila presenti. Non un dato banale se si considera il limitato bacino ...