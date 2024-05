Il primo Mondiale per Club femminile si giocherà nel 2026 | 16 squadre - il paese ospitante rimane un’incognita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Storica svolta nel calcio. Tra i mesi di gennaio e febbraio– in unancora da definire – si assisterà alper. Questo è quanto ha reso noto il Consiglio della Fifa in un comunicato ufficiale, in vista del suo 74esimo Congresso a Bangkok. Come si legge la competizione “dovrebbe coinvolgere 16“. Il format prevede che siogni quattro anni: lo stesso distacco temporale utilizzato per il nuovopermaschile (a 32) che si terrà negli Stati Uniti da metà giugno a metà luglio 2025. Un investimento per il futuro Il calcioguarda quello maschile. E la ...