Il prezzo del gas in leggero rialzo ad Amsterdam a 29,7 euro

Borsa chiusura 15 maggio: listini tutti in rialzo. Il leggero calo dell’inflazione Usa avvicina il taglio dei tassi Fed - Borsa chiusura 15 maggio: listini tutti in rialzo. Il leggero calo dell’inflazione Usa avvicina il taglio dei tassi Fed - Così Piazza Affari, +0,61%, si consolida oltre i 35mila punti base (35.366) ai massimi dal 2008, grazie agli acquisti sui titoli bancari. In vetta al listino sale però Interpump, +5,67%, in scia a ...

Sony WH-CH520, ottime cuffie a metà prezzo: solo 35€! - Sony WH-CH520, ottime cuffie a metà prezzo: solo 35€! - Il design leggero, i padiglioni morbidi e l'archetto regolabile garantiscono un comfort prolungato, rendendole perfette per l'uso quotidiano e per i viaggi.

Questo BELLISSIMO artbook su Assassin's Creed è in offerta su Amazon, non fatevelo scappare! - Questo BELLISSIMO artbook su Assassin's Creed è in offerta su Amazon, non fatevelo scappare! - "The Making of Assassin's Creed: 15th Anniversary", svela segreti e retroscena di una delle saghe videoludiche più famose del mondo: è davvero imperdibile!