Il prezzo del gas è in rialzo ad Amsterdam a 30 euro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ildel gaspeo è ina 30al megawattora. A tale livello si è portato in avvio di seduta il Ttf quotato adche guadagna l'1,3 per cento.

Il prezzo del gas in avvio è in rialzo . Ad Amsterdam i Ttf segnano un +0,46% a 29,7 euro al megawattora.

Il prezzo del gas inverte la rotta e gira in rialzo tornando a sfiora re i 30 euro mentre i trader, che stanno ricostituendo le scorte per il prossimo inverno, valutano i rischi geopolitici persistenti e la concorrenza di altri acquirenti mentre il ...

Borse Europa aprono in lieve rialzo aspettando l'inflazione Usa - Le principali borse europee aprono in territorio positivo, in un clima prudente aspettando i dati americani sull'inflazione di oggi.

Prezzo petrolio sale e attende l'inflazione Usa. Cosa può accadere - Il prezzo del petrolio sale, spinto da un mix di fattori legati a domanda e offerta. Attenzione all'inflazione Usa di oggi, che può innescare un altro aumento dell'oro nero.

Cresce l'ottimismo sull'azionario tra i gestori europei. Il settore tech guida le preferenze - In particolare il 61% dei gestori di fondi europei prevede una crescita europea più forte nei prossimi dodici mesi, in aumento rispetto al 50% del mese scorso e al livello più alto da luglio 2021. Un ...