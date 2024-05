Il presidente Emmanuel Macron proclama lo stato d’emergenza in Nuova Caledonia

Il 10 marzo il presidente francese Emmanuel Macron ha presenta to il suo progetto di legge sul fine vita , che permetterà ad alcuni pazienti, in “condizioni strettamente regolamentate”, di ricevere una “sostanza letale”. Leggi

Putin burro & cannoni. I muscoli russi contro l'Ucraina, Zelensky cancella gli impegni all'estero - Putin burro & cannoni. I muscoli russi contro l'Ucraina, Zelensky cancella gli impegni all'estero - Gli Stati Uniti annunciano 2 miliardi di aiuti a Kiev, ma il fronte mostra ulteriori segni di cedimento. E il presidente russo lancia la nuova fase: la ...

Macron apre a fusioni cross border tra banche e fa volare il comparto in Borsa - Macron apre a fusioni cross border tra banche e fa volare il comparto in Borsa - In un’intervista a Bloomberg Tv il presidente francese emmanuel Macron ha risposto a una domanda sugli M&A bancari, dicendosi aperto a considerare che una grande banca francese venga rilevata da una ...

Borsa: inflazione Usa sotto i riflettori, Piazza Affari sopra i 35mila con banche e utility. L’Ue alza le stime sul Pil 2024 dell’Italia - Borsa: inflazione Usa sotto i riflettori, Piazza Affari sopra i 35mila con banche e utility. L’Ue alza le stime sul Pil 2024 dell’Italia - I listini europei limano i guadagni con gli occhi puntati sull'inflazione Usa. Piazza Affari alla quinta seduta in rialzo consecutiva trainata ancora dalle banche. Scende lo spread ...