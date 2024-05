Il premier slovacco Robert Fico è stato ferito da Juraj Cintula in un attentato ad Handlova

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Slovacchia è sotto choc. Ilin unad, a 150 chilometri dalla capitale Bratislava, al termine di una riunione di governo. Contro ilsono stati sparati quattro colpi di arma da fuoco. Tre sarebbero andati a segno: due al braccio e uno all’addome.immediatamente soccorso e trasportato in elicottero nell’ospedale Roosvelt a Banska Bystrica. “E’ vigile e stabile dopo l’operazione”, riferisce la tv slovacca TA3 che parla di “intervento riuscito”. La Polizia ha arrel’re, che si nascondeva tra la folla. È, 71 anni, originario della cittadina di Levice nel ...

