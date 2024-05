Il premier slovacco Fico vittima di un attentato - il video del 2023 dopo la vittoria delle elezioni

Il premier slovacco Robert Fico è "vigile" ed "in condizioni stabili" dopo l'operazione subita per gli spari che lo hanno colpito nel pomeriggio. Lo riferisce la tv slovacca TA3 che parla di "intervento riuscito".

Di motivi che agitano il dibattito pubblico slovacco sull'operato del premier Robert Fico ce ne sono a bizzeffe, sopratutto da quando l'ex socialista ha varato un governo con i partiti nazionalisti

Il premier slovacco Robert Fico è bilico tra la vita e la morte per i colpi di pistola che gli ha sparato un 71enne colpendolo anche all'addome mentre era in una cittadina del centro della Slovacchia.