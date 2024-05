Il piano B dei rossoblù Italiano - Vanol - DiFra e Pecchia tra i papabili Ma c’è la pista estera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A Torino sono talmente sicuri che Thiago Motta sarà il prossimo allenatore della Juventus tanto da raccontarci come possibile lo scenario per cui, qualora stasera non vincesse la Coppa Italia, Massimiliano Allegri potrebbe essere accompagnato alla porta già domani. Tu chiamale se vuoi esagerazioni. Ma sicuramente restituiscono la proporzione di quanto sotto la Mole venga considerato concluso questo capitolo tecnico. E dal portone che si apre sono strasicuri di veder entrare proprio Motta, il quale, sempre secondo rumors bianconeri, avrebbe da tempo un accordo con il diesse Cristiano Giuntoli. Ci sarebbe persino la lista dei fedelissimi che Thiago avrebbe posto come conditio sine qua non: il vice Alexandre Hugeaux, il preparatore dei portieri Alfred Dossou-Yovo, il collaboratore Simon Colinet e il match analyst (nonché cognato) Flavio Francisco Garcia. Ci sarebbe, potrebbe, ...