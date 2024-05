I Prezzi del petrolio sono in calo questa mattina. Il Wti americano con consegna a giugno arretra dello 0,26% a 78,06 dollari , mentre il contratto sul Brent per luglio perde lo 0,31% portandosi a 82,53 dollari al barile .

Intonazione al rialzo per le quotazioni del Petrolio . Il contratto Wti con consegna a giugno viene scambiato a 79,24 dollari al barile con un progresso dello 0,15% mentre il Brent vale 83,48 dollari e segna un rialzo dello 0,14%.

Il petrolio è in rialzo, Wti a 78,66 dollari - Il petrolio è in rialzo, Wti a 78,66 dollari - petrolio in rialzo: il Wti con consegna a giugno viene scambiato a 78,66 dollari al barile (+0,82%), mentre il Brent passa di mano a 82,99 dollari (+0,74%).

Ftse Mib: i dividendi pagati oggi e i titoli da seguire - Ftse Mib: i dividendi pagati oggi e i titoli da seguire - petrolio: chiusura in positivo ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 79,1 dollari, con un rialzo dell’1,07%.

Borsa: Europa verso avvio cauto in attesa di inflazione Usa di domani - Borsa: Europa verso avvio cauto in attesa di inflazione Usa di domani - In rialzo del 2,8% il bitcoin a 62.554,3 dollari. Sale lievemente il prezzo del petrolio con il Wti giugno che si attesta a 79,2 dollari al barile (+0,1%) e il Brent luglio a 83,44 dollari (+0,1%).