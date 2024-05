Il pericolo incendi boschivi nel Lazio aumenta | è una regione “ad alto rischio” secondo Copernicus

Viabilità 15 MAGGIO 2024 ORE 13.20 marco ciluffo DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER LAVORI ALTEZZA Roma TERAMO IN INTERNA MENTRE SI RALLENTA PER ...