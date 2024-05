Il padre di Fury | Combattiamo a mani nude da dieci generazioni - in una rissa ho cavato l’occhio a uno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Johnè il “pittoresco”del campione del mondo dei pesi massimi Tyson, atteso all’ennesimo incontro “del secolo” per l’unificazione dei titoli contro Oleksandr Usyk. E’ appena finito su tutti i giornali per aver dato una testata ad un membro dell’entourage opposto alla presentazione del match, e ne è uscito con una bella ferita sanguinolenta in fronte. E’ un irlandese enorme. E dice che l’unico rammarico della sua vita è “averun occhio a un uomo durante una”. Per quella cosa è stato condannato a 11 anni di carcere, che ha scontato. Il Telegraph l’ha intervistato. E’ nato a Tuam, nel Galway, e discende da “10di combattenti a”. Ha avuto anche una carriera da pugile professionista, durata otto anni, dal ...

