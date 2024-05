Il padre dell’allenatore candidato Pd - l’arbitro in lista con Forza Italia | così la partita diventa un caso Danneggiati per motivi politici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Proteste in campo pere fischi in presunta malafede. È accaduto in provincia di Rovigo, nella finale play-off di Terza Categoria durante latra Rivarese e GiovanePolesella, terminata 2-1. Il risultato, però, passa in secondo piano. A far notizia sono le dichiarazionisconfitto Nicola Tosini: “Mioè ilsindaco del Pd alle elezioni comunali di Rovigo, mentreè candidata come consigliere comunale, con. “È stata una designazione inopportuna: siamo stati penalizzati eci ha negato due rigori”: queste le dure parole nei confronti del direttore di gara, Benedetta Fugalli. Il coordinatore provinciale di Fi ...