(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’appuntamento è per sabato alle 11 in piazza San Michele. Lì, il Forum per la tutela dell’ambiente e salute dei cittadini di Lucca e Piana terrà una conferenza stampa per illustrare i punti salienti e per ribadire il "noe sì a nuove forme di mobilità sostenibile". Presenti all’appuntamento i rappresentanti delle associazioni che formano il Forum , i quali indicheranno il percorso e le iniziative sviluppate nell’ultimo anno – compresa la raccolta delle 5milacontro l’ipotesi del nuovo tracciato – la data di consegna di questeenti coinvolti e i contenuti rivendicativi su cui, le associazioni dei cittadini, chiederanno di ampliare il. Unrichiesto da tempo, anche alla luce di studi che evidenziano come la realizzazione ...

(Adnkronos) – "C'è molto interesse per" l'influenza Aviaria H5N1. "Voglio sottolineare che non siamo" al momento "in una situazione in cui è necessaria la produzione di un vaccino contro l'influenza pandemica" per l'uomo, ma se dovesse servire c'è ...

(Adnkronos) – "C'è molto interesse per" l'influenza Aviaria H5N1. "Voglio sottolineare che non siamo" al momento "in una situazione in cui è necessaria la produzione di un vaccino contro l'influenza pandemica" per l'uomo, ma se dovesse servire c'è ...

Il ‘no’ agli assi viari. Raccolte cinquemila firme ”Un confronto aperto“ - Il ‘no’ agli assi viari. Raccolte cinquemila firme ”Un confronto aperto“ - Il Forum per la tutela dell’ambiente e salute dei cittadini di Lucca e Piana rilancia la battaglia per fermare l’infrastruttura: ”Le ragioni sul no sono cresciute“.

Capannori Popolare: domenica 19 maggio passeggiata ecologica e inclusiva per dire no agli assi viari - Capannori Popolare: domenica 19 maggio passeggiata ecologica e inclusiva per dire no agli assi viari - Capannori Popolare intende rimettere al centro del dibattito il tema degli assi viari, su cui sono esplose pubblicamente negli ultimi giorni tutte le contraddizioni del centro-"sinistra". Un'opera dev ...

Oltre 5mila le firme raccolte dal fronte del ‘no’ agli assi viari - Oltre 5mila le firme raccolte dal fronte del ‘no’ agli assi viari - I risultati e i prossimi passi della mobilitazione saranno presentati sabato (18 maggio) in piazza San Michele ...