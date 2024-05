Il mio pitbull è un amore - non farebbe male a una mosca

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lotito ?ultima è di questi giorni: una bambina di due anni ferita daldi famiglia con il quale stava giocando. "di famiglia", è scritto proprio così nei resoconti dei giornali, come si trattasse di un bene di stretta necessità, indispensabile tra le mura domestiche. Perché se di cani è ormai piena ogni città, deipare non si possa fare a meno. Il fatto in questione è avvenuto a Sesto San Giovanni: la bimba giocava a casa con l’anie con la propria sorellina. Il cane, non si sa come (è sempre difficile risalire alla causa di certe esplosioni di aggressività), l’ha di colpo attaccata, e soltanto l’intervento di una giovane zia della piccola ha evitato conseguenze letali. Lei stessa se l’è vista brutta: è riuscita sì a strappare la bimba dalle grinfie del cane e a rinchiuderla con la ...

