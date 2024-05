Il ministro Gallant attacca Netanyahu e spacca il governo | Dica che non occuperà Gaza nel post-Hamas Bibi | Non la lascerò a Fatah

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le dichiarazioni senza freni deldella Difesa, Yoav, stuzzicano il premier Benjamine provocano l’ennesimo terremoto interno alla maggioranza israeliana.passa all’attacco del primoe compagno di partito chiedendogli chiarezza sul futuro di: deve “prendere una decisione e dichiarare che Israele non governerà la Striscia dicon civili e che non ci sarà alcunmilitare”, ha detto. Parole che hanno scatenato la reazione dei rappresentanti dei coloni al, ilper la Sicurezza Nazionale Itamar ben Gvir e quello dell’Economia Bezalel Smotrich, che hanno chiesto le dimissioni del collega della Difesa. Secondo, avere un ...

Washington, 16 apr. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa americano Lloyd Austin e il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant hanno parla to della situazione della sicurezza in Medio Oriente nel corso di una telefonata. Lo ha noto in un ...

