Il Mercante di Venezia Una nuova e raffinata versione al Manzoni di Milano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tre scrigni: tutti e tre delle medesime dimensioni, ma di diverso materiale. Il primo è d’oro, e ha inciso la scritta: “chi mi sceglie, otterrà quello che molti desiderano”; il secondo è d’argento, e recita: “chi lo elegge avrà quanto merita”. Il terzo è di grave piombo e porta un’iscrizione degna di lui: “chi mi prende convien dia ed arrischi tutto ciò che ha”. Ecco i tre scrigni posti all’entrata della corte della bella Porzia di Belmonte, preparati dal defunto padre in un preciso e congegnato piano, affinché solo il valido pretendente che sceglierà l’esatto contenitore, possa unirsi in matrimonio con la sua splendida e virtuosa figlia. La bellezza di Porzia è tale che, come declama tra i sospiri l’innamorato Bassanio, per i suoi riccioli d’oro, arrivano per lei pretendenti illustri e nobili da ogni parte del mondo. L’unico modo per il giovane Bassanio di presentarsi a corte per ...