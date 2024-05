Il mattone del Papa macina utili | boom immobiliare - volano gli affitti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Utile in crescita per ildel. Lo si scopre leggendo il bilancio 2023 appena depositato di Società per Gestioni di Immobili Roma (Sgir) controllata dall'Istituto per le Opere di Religione (Ior), la banca del Vaticano. La società che affitta una serie di proprietà immobiliari, ha segnato infatti un profitto di oltre 876mila euro rispetto a quello di 770mila euro del precedente esercizio che mandato interamente a riserva dall'assemblea dei soci ha fatto salire il patrimonio netto a quasi 27 milioni. La crescita dell'utile è derivata dal monteche anno su anno è progredito da 1,9 milioni a oltre 2 milioni sul patrimonioin carico a 25,7 milioni mentre i debiti si sono dimezzati 980mila euro a 448mila euro, restituendo allo Ior 500mila euro di finanziamento soci e pur contando ancora ...

