Il matrimonio salta Rebecca Staffelli confessa - nessun ‘Sì’ in vista | dà la notizia e il motivo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Già conosciuta per il suo lavoro da speaker radiofonica,è stata protagonista all’ultimo Grande Fratello. In studio con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, altra new entry del reality di Canale 5, ha commentato in diretta le dinamiche della casa come voce del popolo dei social. La figlia di Valerio, storico inviato di Striscia la, è fidanzatissima e con il suo Alessandro Basile è stata anche ospite di una delle ultime puntate di Verissimo. “Non è stato subito un colpo di fulmine – ha raccontato lei a Silvia Toffanin – La prima volta che siamo visti? Non ero solita uscire in quel periodo, ma quella sera decisi di farlo nonostante avessi la sveglia alle 5. L’ho incontrato in un bar, lui sostiene di avermi invitata a sedermi con lui, ma io non ricordo. Tre giorni dopo si è fatto ...