Il M5S fa flop | piazza semivuota - ma Gubitosa attacca

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPiazzetta Verdi, ribattezzata orami dal 2016Agnes per celebrare l’indimenticato giornalista irpinp Biagio Agnes non è tanto vasta, eppure il Movimento 5 Stelle non riesce nemmeno a riempirne un angolo L’occasione è la presentazione ad Avellino dei candidati alle Europee, Pasquale Tridico Sibilio, già presidente dell’Inps e l’imprenditrice irpina Maura Sarno . Ma ci pensa il deputato irpino Michele, vice Presidente nazionale dei pentastellati a spostare l’attenzione sulla caduta libera del suo partito, almeno a queste latitudine, e prendersela con gli sfidanti alle amministrative di Avellino. “Ci auguriamo- dice in premessa– che i cittadini nell’urna – votino il Movimento 5 Stelle, sia alle elezioni europee che alle elezioni amministrative. Io penso che i cittadini di Avellino non siano stupidi e soprattutto ...

Fratoianni dà appuntamento in piazza Mazzini per presentare la candidatura di Agnese Santarelli - Fratoianni dà appuntamento in piazza Mazzini per presentare la candidatura di agnese Santarelli - Domani alle 17 Nicola Fratoianni presenterà agnese Santarelli come candidata di Alleanza Verdi Sinistra a piazza Mazzini. Santarelli, avvocata e attivista, incarna i valori di Sinistra Italiana per un ...